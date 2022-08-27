متحف روميل.. أشهر معالم مطروح الأثرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - متحف روميل.. واحد من أشهر معالم مرسى مطروح الأثرية، والفريدة من نوعها فى المحروسة، وقد اتخذ منه الجنرال الألمانى إرفين روميل، مقرا له خلال تواجده أثناء الحرب العالمية الثانية.





بحسب "إكسترا نيوز" فالمتحف محفور داخل كهف طبيعى، فى باطن الجبل، ويأخذ شكل قوس، ويحظى بزيارات من مصريين وأجانب طوال العام. وقال محمد الشرقاوى، مدير الوعى الأثرى بآثار مطروح، إن المتحف يضم عددًا من المقتنيات الهامة، من خرائط خاصة بالحرب العالمية الثانية، والبوصلة الخاصة بالقائد الألمانى، وبعض الملاحظات التى كتبها بخط يده. وأوضح أن الزيارات تكثر مع المصايف، حيث يحرص الأهالى على الدخول للمتحف، والاطلاع على مقتنياته، خصوصا وأنه يقع أمام شاطئ "روميل".

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