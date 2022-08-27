شروط الالتحاق بقسم أنظمة الروبوتات فى جامعة الدلتا التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد عزت إبراهيم، رئيس قسم أنظمة الروبوتات "الميكاترونكس" بجامعة الدلتا التكنولوجية، شروط التحاق الطلاب بالقسم، مؤكدا أن القسم من الأقسام التى فرضها التطور التكنولوجى.





وأضاف، خلال حواره مع برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، أن معظم خطوط الإنتاج الآن بالمصانع الحديقة أصبحت تعتمد على أنظمة الروبوتات، ومن هنا القسم يكون إحدى مسؤولياته أن يخرج طالبا قادرا على اكتساب هذه المهارات.

وأوضح، أن الطالب الذى يريد الالتحاق بقسم الميكاترونكس يجب أن يكون خريج قسم علمى رياضة، ومن الممكن أن يكون تعليم فنى (دبلومات)، وعدد الطلبة الآن 300 طالب بالقسم.