مسجد آق سنقر.. روعة معمارية بأشهر مساجد القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، اليوم الجمعة، روعة المعمار فى أحد أشهر مساجد القاهرة "آق سنقر". ويقع المسجد فى شارع باب الوزير بالدرب الأحمر، وله أكثر من اسم، منها: "الجامع الأزرق، وجامع النور". وقد أنشأ المسجد الأمير "آق سنقر السلحدار"، وهو أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون.

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