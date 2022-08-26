بعد طلبها الطلاق من سيلفستر ستالون.. من هى جينيفر فلافين؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير إخبارية أن جينيفر فلافين، صاحبة الـ54 عاما، ظهرت مؤخرا فى أكثر من مناسبة بدون خاتم زواجها، وطلبت الانفصال مؤخرا من زوجها ستالون، صاحب الـ76 عاما.

ومن جانبه نفى سيلفستر ستالون، فى تصريحات نقلها موقع TMZ انفصاله عن زوجته، بينما أكدت مصادر مقربة للعائلة أن ستالون انفصل بالفعل عن زوجته فلافين، بعدما تقدمت بطلب الطلاق فى 19 أغسطس الجارى فى مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

جينيفر فلافين، هى رائدة أعمال وعارضة أزياء سابقة وممثلة أمريكية، ولدت فى 14 أغسطس 1968 فى لوس أنجلوس فى الولايات المتحدة.

تزوجت من ستالون فى عام 1997، ولدى الزوجين 3 بنات هن سكارليت والتى تبلغ من العمر 20 عاما، وسيستين 24 عاما، وصوفيا، 25 عاما.

جدير بالذكر، أن أخبار انفصال الزوجين تأتى بعد 3 أشهر بالضبط من احتفال ستالون وفلافين بذكرى زواجهما الفضية مع تعبير كل منهما عن تقديره للآخر.