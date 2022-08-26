ريان جديد.. مصرع طفل فى بئر عمقها 46 مترا بالمغرب

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، وبحسب موقع "2M.ma"، فإن منطقة "أحد بو موسى" الكائنة فى إقليم الفقيه بن صالح، شهدت واقعة مؤلمة حيث توفى طفل فى السنة الثانية من عمره، بعدما سقط فى بئر أثناء لعبه أمام منزل أسرته.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية، أن عملية إنقاذ الطفل كانت صعبة للغاية، بسبب ضيق البئر، وعمقها، فيما انتشلت السلطات جثة الطفل بعد ساعتين من المحاولات، بحسب ما أرورد موقع "هسبريس" المغربى.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقا موسعا لمعرفة الأسباب وراء الواقعة.