بعد تصدرها الترند.. إطلالات مميزة لـ مى عزالدين (صور)

جدة - نرمين السيد - مى عزالدين

ونفت مصادر مقربة من مى عزالدين، صحة هذه الشائعات مؤكدين أن الصور التى يتم تداولها لها بخاتم الخطوبة هى صور قديمة ولا أساس لها من الصحة.

محطات مهمة لـ مى عزالدين

وبعد تصدرها الترند، نرصد فى هذا التقرير أبرز المعلومات والمحطات الفنية المهمة فى حياة مى عزالدين، صاحبة الـ42 عاما.

اسمها الحقيقى ماهيتاب حسين عزالدين، من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة فى إمارة أبو ظبى فى 19 يناير 1980، تخرجت فى كلية الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية.

إعجاب وإشادات لـ مى عزالدين

بدايتها كانت مع الفنان محمد فؤاد الذى كان يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة فى فيلمه "رحلة حب"، الذى أعجب بها وأسند إليها الدور، بينما كان ظهورها فى الدراما أمام النجمة يسرا فى مسلسل "أين قلبى".

أهم أدوار مى عزالدين

من أشهر أدوارها السينمائية: "كلم ماما، بوحة، أيظن، عمر وسلمى، شيكامارا، حبيبى نائما، اللمبى 8 جيجا، جيم أوفر".

بينما فى التلفزيون فكان أهم أدوارها فى مسلسلات: "الحقيقة والسراب، محمود المصرى، لقاء على الهواء، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، دلع بنات، حالة عشق، وعد، البرنسيسة بيسة، خيط حرير".

آخر أدوار مى عزالدين

بينما كانت آخر مشاركتها الدرامية بمسلسل "جزيرة غمام" الذى عرض رمضان 2022، وشاركت فى بطولته أمام كل من طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة حب مى عزالدين وأحمد أمين (فيديو وصور)

ونالت مى عزالدين إشادات كبيرة بسبب دورها فى مسلسل "جزيرة غمام"، حيث جسدت شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، وهى "العايقة" تلك الفتاة الغجرية التى يعجب بها كل رجال الجزيرة.