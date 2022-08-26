أبل على وشك الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأفادت رويترز فى وقت سابق بأن أبل أبلغت الموّردين أنها تتوقع أن تكون مبيعات الجيل الجديد من الهواتف أفضل من سابقيه، نقلاً عن رويترز.

ومن المتوقع أيضا أن تكشف أبل قريبا عن نماذج جديدة لساعة أبل والكمبيوتر اللوحى آيباد وأجهزة الكمبيوتر ماك، وربما تكشف عن بعضها فى فعالية سبتمبر.