«تويتر» تتيح ميزة البودكاست فى نظامها الأساسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى علامة التبويب Spaces "المساحات" التى تم تجديدها وإضافة ملفات البودكاست لمجموعة من الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية فى العالم على نظامى iOS وAndroid بدءا من اليوم.

وذكرت منصة Twitter فى إحدى المدونات: "يعد دمج ملفات podcast فى Spaces، حيث تحدث المحادثات الصوتية على Twitter، طريقة أخرى نواصل بها الاستثمار فى منشئى الصوت، للقيام بذلك بطريقة بسيطة وبديهية تتيح للمستمعين النقر ببساطة على زر التشغيل والانطلاق، بدأنا بتجربة صوتية معاد تصميمها فى علامة التبويب Spaces".

جاءت كلمة البودكاست اشتقاقا من كلمتى الإذاعة Broadcast وآى بود iPod لتعبر عن البرامج الإذاعية حسب الطلب، بعكس محطات الراديو والتلفزيون حيث يبرمج بث المحتوى.

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وتتنوع فئات البودكاست، فمنها الدراما والكوميديا والرياضة والتحليل السياسى والتجارة والأعمال وغيرها.