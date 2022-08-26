19 كيلو فى 8 دقائق.. شخص يحقق رقما قياسيا فى أكل الفشار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعن الخطة التى اتبعها فى التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار فى زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا"، حسبما نقلته وكالة "يو بى آي".

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم فى حلقى من المضغ لكن الماء خفف عنى ذلك الوجع".

جدير بالذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".