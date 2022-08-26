الإفتاء: تحمل المسئولية من الأمور التى حث عليها الإسلام

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن تحمل المسئولية من الأمور التى حثَّ عليها الإسلام، فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذى على الناس راعٍ، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسئول عنهم".





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