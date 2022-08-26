شركة أمن سيبرانية: ارتفاع هجمات برامج الفدية بنسبة 47% فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال مات هال، من شركة الأمن السيبرانى، فى بيان نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الخميس، إن تقرير الشركة هذا الشهر كشف عن بعض التغييرات الرئيسية فى مشهد تهديد برامج الفدية مقارنة بشهر يونيو، حيث تتزايد هجمات برامج الفدية مرة أخرى.

وأشارت التقارير السابقة التى أجرتها الشركة إلى أن حالات برامج الفدية قد انخفضت فى الربيع، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى، مع زيادة الهجمات من 135 فى يونيو إلى 198 فى يوليو.

ووفقا للتقرير، تأتى زيادة هجمات برامج الفدية مع ظهور العديد من الجهات الفاعلة الجديدة للتهديد التى ترتبط بمجموعة كونتى وهى مجموعة قراصنة مقرها روسيا.

كما أشار التقرير إلى صعود مجموعة لازاروس، التى ارتبطت بالعديد من عمليات اختراق العملة المشفرة بملايين الدولارات هذا العام. وتعتبر المجموعة مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

وفى أبريل الماضى، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالى مجموعة لازاروس بسرقة حوالى 620 مليون دولار من العملات المشفرة من اللعبة الافتراضية أكسى إنفنتى.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المجموعة استخدمت تورنادو كاش، وهى أداة خلط للعملات المشفرة، لسرقة أكثر من 455 مليون دولار من العملات المشفرة، وهى أكبر عملية سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن.

وواصلت الوكالات الفيدرالية توصية البنية التحتية الحيوية بضرورة توخى الحذر من هجمات برامج الفدية، التى أصبحت أداة شائعة لمجرمى الإنترنت.

وفى وقت سابق من هذا العام، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، كريستوفر وراى، إنه فى عام 2021 استخدم مجرمو الإنترنت برامج الفدية ضد 14 من 16 قطاعا مهما فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك صناعة الرعاية الصحية.

وكانت صناعة الرعاية الصحية هدفا رئيسيا لقراصنة برامج الفدية، نظرا لأنها قطاع يخزن معلومات قيمة وحساسة مثل بيانات المرضى والبحوث الطبية والتكنولوجيا.