صدمة لعشاق PlayStation 5

جدة - نرمين السيد - وقدمت شركة "سونى إنتر أكتيف إنترتاينمنت" توصية برفع سعر التجزئة لوحدة التحكم للأجهزة فى أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا، حسب كبير مسؤولى الشركة جيم ريان.

وقال جيم ريان اليوم، إن المستهلكين الأمريكيين لن تطالهم هذه الزيادات، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وحسب التقارير الصحفية سترتفع أسعار أجهزة PS5 Digital Edition للبيع بالتجزئة فى أوروبا إلى 449,99 يورو (450 دولارا)، بعدما كان السعر يقرب من 400 يورو.

وأكدت شركة سونى أن هذا الارتفاع فى الأسعار يرجع إلى "معدلات التضخم العالمية المرتفعة".