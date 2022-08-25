أسباب تعرض كبار السن للحوادث الشائعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن أحد معظم الحوادث الشائعة لكبار السن تحدث بسبب النزول من الفراش، وعبور عتبة الباب، والانزلاق على السجادة، والإضاءة الضعيفة، واستخدام السلالم والانزلاق فى الحمام، وطالبت الوزارة أنه يجب الاعتناء بكبار السن جيدا لحماية صحتهم.

وذكرت وزارة الصحة أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، يقدم خدمة صحية للأشخاص من عمر 65 عاما فأكثر بالمجان فى جميع محافظات الجمهورية.