10 علامات تساعدك لشراء سيارة مستعملة جيدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويقدم "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، مجموعة من العلامات التى تدل على تعرض السيارة لحادث قبل شرائها من مالكها. ويفضل دائمًا فحص السيارة بشكل دقيق عند شرائها من مالكها السابق حتى لا تعانى من مشكلات بعد عملية الشراء دون علمك بها.

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