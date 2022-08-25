«البيض النىء» عقوبة عدم تحقيق التارجيت فى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقررت الشركة إصدار قرار كنوع من أنواع العقاب فى حالة عدم تحقيق "التارجت" فى فترة زمنية محددة.

وقالت إن الأفراد الذين لم يتمكنوا من تحقيق "التارجت" أو تلبية توقعات الإدارة بتناول البيض النيئ.

وخضع طالب للتدريب فى تلك الشركة، ورفض تنفيذ قراراتها لذا أنهت تدريبة وإعفاءه من أى مسؤولية، وفقا لموقع "odditycentral".

وتم تداول فيديو لموظفى الشركى أثناء محاولتهم لابتلاع البيض النيئ وشعورهم بالغثيان وقتها، لذا أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت الشركة إلى أن تناول البيض النيئ منصوص عليه بوضوح فى دليل الموظف، وكشفت فى بيان لها استهلاك البيض النيئ من قبل الموظفين كشكل من أشكال التحفيز من قبل الشركة، وهو ما أكدته الإدارة منذ ذلك الحين.

وبدأت لواء تفتيش العمل فى مقاطعة جينشوى، مدينة تشنجتشو، التحقيق فى القضية، ولكنهم يطالبون أكثر من شهادة لأن الطالب كان يخضع لتدريب غير مدفوع الأجر.