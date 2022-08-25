بعد نقل الأخشاب فى الحر.. فيل يمزق صاحبه لنصفين

جدة - نرمين السيد - وهاجم الفيل الذى يدعى "بوم بام" والذى يبلغ 20 عاما من عمره، مالكه صاحب الـ 32 عاما، وفقا لصحيفة "الإندبندنت". ومزق الفيل صاحبه بأنيابه إلى نصفين أثناء وجوده بمزرعة فى مقاطعة فانج نجا بجنوب تايلاند. ووفقا للصحيفة، تم استدعاء الشرطة والأطباء البيطرين لإطلاق النار عليه بسهام مهدئة من على بعد 500 متر، حتى يتمكنوا من استعادة جثة سوباتشاى. ويعتقد الأطباء أن الفيل قتل مالكه بسبب نقله للخشب المطاطى فى الطقس الحار بالمزرعة.

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