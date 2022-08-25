نوكيا تطرح «Nokia G400» بمواصفات مبهرة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia G400" بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع "Gorilla Glass 3".

ويزود الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب وحدة فائقة السرعة بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة ذات قوة 500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.

ويتم الإعلان عن هاتف نوكيا الجديد "Nokia G400" فى الأسواق العالمة قريبا، كما يتوفر فى الولايات المتحدة بسعر 239 دولارا أى 4500 جنيه مصرى.