جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia G400" بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع "Gorilla Glass 3".
ويزود الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب وحدة فائقة السرعة بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة ذات قوة 500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.
ويتم الإعلان عن هاتف نوكيا الجديد "Nokia G400" فى الأسواق العالمة قريبا، كما يتوفر فى الولايات المتحدة بسعر 239 دولارا أى 4500 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوكيا تطرح «Nokia G400» بمواصفات مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.