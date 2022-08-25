​قصة ملاك الرحمة.. ممرض 57357 وطفلة فى منتصف الليل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - طبيب مستشفى 57357

أثار فيديو طبيب مستشفى سرطان الأطفال "57357" حالة من التعاطف والتفاعل عبر السوشيال ميديا، لظهور ممرض بالفيديو وهو يساعد طفلة على النوم ليلا.

ونشر الدكتور إبراهيم عبده، الطبيب بمستشفى سرطان الأطفال، الفيديو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، معلقا: "الزمان: الساعة 2 فجرًا.. المكان: رعاية مستشفى 57357".

وتابع كلامه: "كنت بمر فى المستشفى ولقيت عمر محمد، ممرض فى الرعاية، قاعد جنب طفلة بيحاول ينيمها وبيطبط عليها عشان تنام أكتر من نص ساعة وأنا بتفرج على المنظر ده وأنا بره الأوضة وهو مش واخد باله إنى شايفه.. ربنا يكرمك يا عمر ويبارك فى كل تمريض 57357".

ردود الأفعال

وعلق الدكتور عمر محمد، الممرض الذى ظهر بالفيديو، وقال: "شكرًا جدًا لحضرتك يا دكتور إبراهيم.. أنا من ساعتها والفرحة فى قلبى بسببك".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقوا: "والله يا مستر عمر الفيديو من ساعت من نزل وهو مفرح قلوبنا"، "ربنا يسعدك ويديك علي اد قلبك الحنين يا عمر"، "ربنا يرضى عنه ويراضيه ويرزقه الصحه والعافية".

من هو عمر محمد؟

تساءل البعض عن من هو الممرض عمر محمد الذى ظهر فى الفيديو، محققًا تداولاً واسعًا عبر السوشيال ميديا.

ويعد عمر محمد هو ممرض يعمل بمستشفى 57357، وكشف الفيديو عن وجوده بجانب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت محتجزة بالرعاية منذ 4 أيام لإصابتها بضيق تنفس.

احتضان الطفلة

وحرص الطبيب على التواجد بجانب الطفلة لتحسن حالتها محاولا تقليل نسبة الأكسجين لها للاعتماد على نفسها وإتمام العلاجات اللازمة لها.

وتفاجئ عمر بطلب الطفلة وهو جلوسه بجانبها على السرير، وبسبب أن ذلك "ممنوع"، قرر احتضانها وهو جالسا على الكرسى حتى تنعس ثم وضعها على السرير متابعا تنفسها.

الدور الإنسانى

وكان عمر محمد لم ير أنه يتم تصويره من قبل الدكتور إبراهيم، وبعد علمه توقع بانتشاره عبر "الجروبات" الخاصة بالمستشفى ولكنه صُدم عند تداول الفيديو مواقع التواص الاجتماعى.

ولم ير الممرض أن ما فعله أمرًا خارقًا، لأن ذلك هو الدور الإنسانى الواجب على أطقم التمريض لأجل تخفيف الألم على الأطفال والأهالى.