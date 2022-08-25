الكنغر تثير الرعب فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - ويسكن فى تلك البلدة التى تدعى "ماروم" حوالى 219 مواطنا، وأيضا احتلها عدد لا حصر له من حيوان الكنغر، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
ويحرص السكان للتحرك فى تلك البلدة على الاستعانة بالعصى لأجل صد حيوانات الكنغر المشاكسة، ويخشون دائما من هجوم تلك الحيوانات على السكان غير المستعدين.
وأشارت كارين سوتكليف، مديرة حديقة كارافان بارك، إلى أن تلك الحيوانات تنتقل باستمرار حول المنتزه بين القوافل، ويحاول الأفراد حماية أنفسهم من خلال عصا غليظة بسبب سرعتها .
وأضاف أنه بسبب تدفق الأمطار الغزيرة، فى تضخم أعداد الحيوانات فى المنطقة.
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