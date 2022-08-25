7 خطوات تحمى باقة الإنترنت من النفاد

جدة - نرمين السيد - باقة الإنترنت
وقدم الخبراء عددا من النصائح التى تحافظ على باقة الإنترنت، وتساعد فى استكمال الشهر دون الحاجة للاشتراك فى باقات إضافية أو تجديدها قبل موعدها.
ومن بين الخطوات التى تساعد فى الحفاظ على باقة الإنترنت وحمايتها من النفاد، يجب:
الحفاظ على باقة الإنترنت
-تقليل جودة مقاطع الفيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، لتسببها فى استهلاك كمية كبيرة من الجيجا بايت.
-غلق خاصية التحميل التلقائى لمقاطع الفيديو عبر واتساب أو تليجرام.
-غلق خاصية التشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو فى فيسبوك، لاستهلاكها الكثير من باقة الإنترنت المنزلى.
-عدم الاستعانة بـ "speed test" التى تعمل على كشف سرعة النت، دون العلم بأنها تتسبب فى سحب 100 ميجابايت.
-تشغيل ميزة "security mode" على صفحة الراوتر على wpa2.
-عدم تفعيل خاصية التحديث لجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواى فاى.
-الاستعانة بكلمة مرور قوية مكونة من حروف وأرقام، حتى لا يتمكن آخر من سرقة الإنترنت.
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