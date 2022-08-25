عندها 100 سنة.. مسنة أسترالية تطلب من الشرطة القبض عليها!

جدة - نرمين السيد - وكان هناك شىء مشابه مع هذه المرأة الأسترالية أيضًا، حيث أرادت جين بيكنتون شطب أحد الأشياء الموجودة فى قائمة أمنياتها لفترة طويلة، فاختارت عيد ميلادها الـ 100 للقيام بذلك.

لطالما أرادت جين بيكنتون إلقاء القبض عليها، وهذا ما لبته شرطة ولاية فيكتوريا بـ أستراليا، حيث قاطعت حفلة عيد ميلادها لاحتجازها.

وضع الضباط أصفادًا وهمية فى يد جان وأخرجوها على عجلات من دار "ناراكان جاردنز" للعناية بالمسنين، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن جين عملت كممرضة عسكرية لعقود من الزمن ولم يتم القبض عليها مطلقًا، حتى وهى فى حالة سُكر، كما أنها فقدت رخصة قيادتها ولم تتعارض مع القانون.

شاركت شرطة فيكتوريا أيضًا منشورًا بخصوص الأمر نفسه على "فيسبوك". فى الصور الملحقة بالمنشور، يمكن رؤية ضباط الشرطة يبتسمون مع فتاة عيد الميلاد جين.

وقالت شرطة فيكتوريا فى منشورها: "الآن هذه الاعتقالات نوعاً ما، يسعدنا القيام بها. بالنسبة للكثيرين، فإن اجتياز الحياة دون أن يتم القبض عليهم يعد أمرًا جيدًا. وهو أمر واضح نود أن نفكر فيه. ولكن بالنسبة للممرضة السابقة جان بيكيتون - التى احتفلت مؤخرًا بمرور 100 عام على حياتها عيد ميلاد، جولة جيدة فى حد ذاته".

وأضافت: "كان إلقاء القبض عليها ضمن قائمة الأشياء الخاصة بها. لذلك، عندما سمعنا عن رغبات جين، كان فريقنا فى محطة Moe مستعدًا للتدخل والمساعدة فى التحقق من ذلك، وأثناء الاحتفال بإنجازها فى حدائق سكن رعاية المسنين، انطلق ثلاثة رجال شرطة شبان، وأضواء وصفارات الإنذار، للتأكد من تلبية رغبات جين فى عيد ميلادها".