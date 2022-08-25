احترس.. 10 أخطاء تؤدى إلى انفجار الموبايل

جدة - نرمين السيد - اسباب انفجار المحمول

أسباب انفجار الهاتف... ولهذا، فمن الضرورة بمكان أن نحافظ على هذا الهاتف بكل ما أوتينا من قوة، ونتجنب أى أخطاء من الممكن أن تؤدى إلى تلفه أو حتى عطله.

وقد ذكر خبراء التكنولوجيا الحديثة عدة أخطاء من الممكن أن تؤدى إلى انفجار الهاتف المحمول، وتتمثل فى:

الشحن الزائد للبطارية، والذى يعمل على رفع درجة حرارة الهاتف، ومن الممكن أن يؤدى إلى انفجار الموبايل، ولهذا يجب نزع الشاحن سريعا من الحائط ومن الهاتف بعد تمام الشحن.

أسباب انفجار الهاتف

الشحن السريع من الممكن أن يعمل على زيادة درجة الحرارة فى بطاريات الهواتف، وكلما زادت قوة التيار، كلما أصبح حدوث أنفجار أمر شديد الاحتمال.

هناك عدة تطبيقات ضارة على الهواتف تستنزف البطارية بشكل كبير وترفع من درجة حرارتها؛ ولذا فعليك تنظيف الموبايل منها تماما.

ارتفاع درجة حرارة الموبايل لأى سبب، يتسبب فى تحطيم الخلايا الداخلية للبطارية ويزيد من فرصة انفجار الهاتف.

يدخل فى هذه الأسباب "عيوب التصنيع"، حيث إن تجميع البطارية مجهولة المصدر بطريقة خاطئة قد يؤدى إلى عدم تحملها درجات الشحن المكتكرر ومن ثَمَّ انفجارها.

أسباب انفجار الموبايل

تعرّض البطارية للثقب أو وجود ثنى بسيط بها يعمل على زيادة الضغط بها ومن ثم انتفاخها وانفجارها.

انتفاخ البطارية واستمرار استخدامها وهى على هذه الحالة من شأنه أن يؤدى إلى انفجار الهاتف سريعا.

تعرض الهاتف للسقوط المتكرر يؤثر فى بعض الأحيان على البطارية الداخلية وبالتالى من الممكن أن يؤدى إلى تلف بها وهو بالقطع يؤدى إلى انفجار الهاتف.

ترك الهاتف فى أماكن مرتفعة الحرارة بشكل متكرر قد يؤدى بشكل كبير إلى انفجاره، ولذلك لا تضع هاتفك تحت الملابس أو الوسائد أو تجعله مباشرا للشمس.