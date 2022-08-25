جوجل تطلق حملة لمكافحة التضليل فى 3 دول

جدة - نرمين السيد - ستطلق شركة "Jigsaw" التابعة لشركة جوجل، حملة، الأسبوع المقبل، لمعالجة المعلومات المضللة فى بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك حول اللاجئين الأوكرانيين بناءً على بحث أجراه علماء نفس فى جامعتين بريطانيتين.





ستطلق شركة "Jigsaw" التابعة لشركة جوجل، حملة، الأسبوع المقبل، لمعالجة المعلومات المضللة فى بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك حول اللاجئين الأوكرانيين بناءً على بحث أجراه علماء نفس فى جامعتين بريطانيتين.

ووفقًأ لوكالة "رويتز"، فمن خلال العمل مع "Jigsaw"، أنتج علماء النفس من جامعتى كامبريدج وبريستول، مقاطع مدتها 90 ثانية مصممة لـ "تحصين" الأشخاص ضد المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال جون روزنبيك، المؤلف الرئيسى لأحد التقارير حول البحث وراء الحملة: "تهدف المقاطع، التى سيتم عرضها فى مواد إعلانية على موقع «يوتيوب» المملوك لـ «جوجل» وأيضًا على منصات أخرى مثل «تويتر» و«تيك توك» و«فيسبوك» الملوك لـ «ميتا»، إلى مساعدة الأشخاص على تحديد التلاعب العاطفى فى عناوين الأخبار".



تم توزيع البحث على سبع تجارب، بما فى ذلك مع مجموعة من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يشاهدون الأخبار السياسية على موقع "يوتيوب".

عرضت شركة "Jigsaw" حوالى 5.4 مليون مستخدم على "يوتيوب" فى الولايات المتحدة لفيديو التلقيح، مع ما يقرب من مليون مشاهد لمدة 30 ثانية على الأقل.

تم تصميم الحملة التى تستمر لمدة شهر، لبناء القدرة على الصمود تجاه الروايات المعادية للاجئين، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، ومدققى الحقائق، والأكاديميين، وخبراء المعلومات المضللة.

أدى انتشار المعلومات المضللة والمزيفة فى الولايات المتحدة وأوروبا عبر شبكات التواصل الاجتماعى إلى قيام حكومات مختلفة بالضغط من أجل قوانين جديدة لوقف حملات التضليل.

وقالت بيث جولدبيرج، رئيسة الأبحاث فى "Jigsaw"، فى مقابلة: "نحن نفكر فى هذا كتجربة، لذلك لا يوجد سبب مطلقًا لعدم إمكانية توسيع نطاق هذا النهج ليشمل بلدانًا أخرى".

وقالت: "تم اختيار بولندا لأنها تضم ​​أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين"، مضيفة أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا ستكونان رائعتين مفيدتين لبقية أوروبا.