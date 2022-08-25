شاومى تطرح هاتف Redmi Note 11SE بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد من شاومى على شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD+ كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتضم كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجا بيكسل. وتتميز الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزاويا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات Macro، وآخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير. ويأتى الهاتف برقاقة معالج Helio G95، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعى تخزين 64 او 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11. ويحتوى Redmi Note 11SE على بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويضم منفذ USB C للشحن والهاتف مقاوم للماء والغبار.

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