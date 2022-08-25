صعود مهنى ونصائح عاطفية.. توقعات الأبراج الخميس 25 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

راجع أخطائك حتى لا تثير المشكلات وركز فى عملك، واخرج فى نزهة قصيرة مع المقربين منك لتريح عقلك قليلًا.

الثور

استغل مهاراتك وقدراتك لتحسين وضعك الوظيفى، وتحدث مع شريك حياتك بوضوح وانصت له جيدًا وقدم له الدعم.

الجوزاء

احذر من أعدائك وحسّن مستواك فى العمل، وكن سندًا لشريك حياتك وتشارك معه فى كافة الأمور.

السرطان

واصل العمل لتحقق أهدافك وابحث عن أفكار جديدة تساعدك فى ذلك، وإذا وجدت الشخص الذى تبحث عنه كشريك حياة لك، صارحه ولا تضيع الفرصة.

الأسد

احرص على التعلم المستمر لتنمى مهارتك فى العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك الحياة وتحدث معه بهدوء ولطف.

العذراء

انجز المهام الموكلة إليك فى العمل حتى لا تتراكم عليك، واتخذ خطوة إيجابية تجاه الشخص الذى يحاول التقرب منك.

العقرب

اجتهد فى عملك لتحسن وضعك وتكن متميزًا، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك ليشعر بالسعادة.

الميزان

حدد أهدافك لتحرز تقدمًا فى عملك، وحافظ على علاقة الود بينك وبين شريك حياتك.

الجدى

ابتكر أفكار جديدة وتخلص من الروتين لتتفوق فى عملك، وتحدث مع شريك حياتك بشفافية وكن صريحًا معه ليقدر ظروفك.

القوس

وازن بين حياتك الشخصية والعملية، وحاول إيجاد حلول للمشكلات التى تؤثر على العلاقة العاطفية حتى لا تتفاقم.

الحوت

فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار يخص العمل، واحتوى شريك حياتك واجعله يشعر الأمان.

الدلو

كن صبورًا فى العمل واستشير المقربين منك فى الأمور الهامة، وانسى العلاقات القديمة وحاول إيجاد السعادة مع أشخاص جدد فى حياتك.