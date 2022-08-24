- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقام بول بيكر بتصوير تلك الآثار التى اكتشفها فى حديقة ديناصور فالى الحكومية فى جلين روز.
وقال بيكر: "اكنسوا قليلًا الغبار والأوساخ عن الأرض، هذا ما ستجدونه، آثار الديناصورات".
وتسببت موجة الجفاف الأخيرة إلى انخفاض مستوى نهر بالوكسى بشكل كبير، ما دفع العلماء لانتهاز الفرصة ورسم خريطة لمسار الديناصورات ومراقبته قبل أن يمتلئ النهر مرة أخرى، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وأوضحت "تكساس باركس آند وايلد لايف" للصحفيين أنه فى حين أن المسارات ستختفى مرة أخرى بسبب المطر والنهر، فإن المتنزه سيستمر فى حماية هذه المسارات التى يبلغ عمرها 113 مليون عام، ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن للأجيال القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها 113 مليون عام.. الجفاف يكشف عن آثار أقدام ديناصور فى تكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.