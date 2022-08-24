عمرها 113 مليون عام.. الجفاف يكشف عن آثار أقدام ديناصور فى تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقام بول بيكر بتصوير تلك الآثار التى اكتشفها فى حديقة ديناصور فالى الحكومية فى جلين روز.

وقال بيكر: "اكنسوا قليلًا الغبار والأوساخ عن الأرض، هذا ما ستجدونه، آثار الديناصورات".

وتسببت موجة الجفاف الأخيرة إلى انخفاض مستوى نهر بالوكسى بشكل كبير، ما دفع العلماء لانتهاز الفرصة ورسم خريطة لمسار الديناصورات ومراقبته قبل أن يمتلئ النهر مرة أخرى، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت "تكساس باركس آند وايلد لايف" للصحفيين أنه فى حين أن المسارات ستختفى مرة أخرى بسبب المطر والنهر، فإن المتنزه سيستمر فى حماية هذه المسارات التى يبلغ عمرها 113 مليون عام، ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن للأجيال القادمة.