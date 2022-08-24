جدة - نرمين السيد - وينطلق حدث آبل الشهر المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون، مع الإصدارات الجديدة من ساعات آبل الذكية، ومن المتوقع أن تقدم آبل خلال الحدث إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد.
وشاركت آبل إعلان تشويقى لتأكد على موعد الحدث الذى ينطلق بعنوان Far out، ومن المفترض أن تقدم آبل هواتف الأيفون الجديدة بحجم 6.1 إنش لهاتف iPhone 14 و iPhone 14 Max، وحجم 6.1 إنش لهاتف iPhone 14 Max، وأيضًا إصدار iPhone 14 Pro Max الذى ياتى بحجم 6.7 إنش.
ومن المقرر أن تأتى الإصدارات بتحسينات تضمنت المعالج والذاكرة وإعدادات الكاميرا الخلفية فى إصدارات Pro خاصة، بالإضافة إلى تحسينات فى الكاميرا الأمامية بجميع الإصدارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للكشف عن سلسلة iPhone 14.. آبل تعلن موعد مؤتمرها القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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