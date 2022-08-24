للكشف عن سلسلة iPhone 14.. آبل تعلن موعد مؤتمرها القادم

جدة - نرمين السيد - وينطلق حدث آبل الشهر المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون، مع الإصدارات الجديدة من ساعات آبل الذكية، ومن المتوقع أن تقدم آبل خلال الحدث إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد.

وشاركت آبل إعلان تشويقى لتأكد على موعد الحدث الذى ينطلق بعنوان Far out، ومن المفترض أن تقدم آبل هواتف الأيفون الجديدة بحجم 6.1 إنش لهاتف iPhone 14 و iPhone 14 Max، وحجم 6.1 إنش لهاتف iPhone 14 Max، وأيضًا إصدار iPhone 14 Pro Max الذى ياتى بحجم 6.7 إنش.

ومن المقرر أن تأتى الإصدارات بتحسينات تضمنت المعالج والذاكرة وإعدادات الكاميرا الخلفية فى إصدارات Pro خاصة، بالإضافة إلى تحسينات فى الكاميرا الأمامية بجميع الإصدارات.