مليارات الدولارات تعويضات للاعبى البلاى ستيشن فما القصة؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل القصة: وبحسب المتقدمة بالدعوى لدى محكمة الاستئناف بقضايا المنافسة البريطانية، أليكس نيل، فإن "سونى" أساءت استخدام هيمنتها على السوق البريطانية لفرض شروط ومحددات غير عادلة عبر متجر بلاى ستيشن، الذى تقدم عبره الألعاب الرقمية والمحتوى القابل للتنزيل بالإضافة إلى الاشتراكات.

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