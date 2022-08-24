نسخة من البشر.. الروبوت أميكا بتعبيرات وجه مذهلة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور الروبوت أميكا، وهى عبوسة، وصاحبة ابتسامة عريضة كما تقوم بالغمز وتطبق شفتيها كالبشر.

وظهرت الروبوت أميكا التى توصف بأنها "الروبوت الأكثر تطورًا فى العالم"كثرأكثر فى مقطع فيديو سابق، ممسكًا بيد باحث لأنه دخل حيزه الشخصى.

وأشارت الشركة المصنعة للروبوت إلى أن أميكا ستكون علامة فارقة فى تطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهو منصة روبوت بشرية مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت، وتثير ذهول الكثيرين، بحسب "العربية".

يذكر أن أميكا قد ظهرت فى العديد من الفعاليات التقنية والمحافل الدولية، وذلك خلال الفترة الماضية، التى شهدت ظهور العديد من الروبوتات التى تتخخذ هيئة بشرية، مثل روبوت صوفيا، وكذلك روبوت "تسلا بوت"، أو "أوبتيموس"، والذى تطوره عملاقة السيارات الكهربائية تسلا، والذى كشفت عن إمكانياته العام الماضى، ومن المنتظر خروجه فى هيئة نموذج تجريبى فى مؤتمر تسلا للذكاء الاصطناعى "AI Day" فى 30 سبتمبر المقبل.