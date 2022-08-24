من أعماق الكون.. هذا الصوت يبعد عن الأرض 250 مليون سنة ضوئية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويسمع الصوت فى التسجيل الذى يشبه عويلًا تصدره الرياح، من مركز مجموعة مجرا بيرسيوس، إلا أن "ناسا" قامت برفعه وتعزيزه لكى يكون مسموعًا للأذن البشرية، بحسب "العربية".
وأوضحت الوكالة فى تغريدة أن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلته صوتًا مسموعًا، وذلك على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ فى الفضاء تمنع انتقال الأصوات.
وأشار موقع "Science Alert" العلمى، إلى أن "العويل" الفضائى يشبه صوتًا "غاضبًا ومخيفًا"، مضيفًا أنها المرة الأولى التى تستخرج فيها هذه الموجات الصوتية وتكون مسموعة.
ولفت إلى أنه يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة لتجربة الظواهر الكونية تحمل قيمة علمية أيضًا.
يذكر أنه عادة ما يتم استخراج الموجات الصوتية شعاعيًا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل فى مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور فى اتجاه عكس عقارب الساعة.
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