لأول مرة فى التاريخ.. تعيين وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل بغينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار جيمس مارابى، رئيس الوزراء، الذى أُعيد انتخابه مطلع الشهر الجارى، إلى أن المنصب يؤكد التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الأساسية.

وقال أثناء الإعلان عن التشكيل الوزراى الجديد المكون من 33 وزيرًا: "تُركز التعيينات الجديدة على الزراعة بشكل بارز للغاية، وذلك بهدف تحقيق النمو الزراعى فى البلاد".

وأضاف ماربى: "الزراعة تعتبر هى المجال الذى يمكن للحكومة أن تترك فيه أعظم الأثر على سكان هذا البلد، لأن غالبية شعبنا من مزارعى الكفاف، ولدينا الأراضى اللازمة، ويجب أن نشجع شعبنا على الإنتاج الزراعى".

وتقع وزارتى القهوة وزيت النخيل بجانب وزارة الزراعة الرئيسية، التى يقودها آييه تامبوا، ويشغل منصب وزير القهوة جو كولى، من حى أنجليمب ساوث واغى، فى منطقة المرتفعات الوسطى، بحسب ما ذكرته "وكالات".

وظهرت قهوة بابوا غينيا الجديدة كمنتج استيراد مطلوب فى السنوات الأخيرة، حيث بدأت المقاهى فى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان تقدم القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة فى بابوا بغينيا الجديدة.

وأكد مارابى أنه يجب إعادة إحياء صناعة القهوة حتى تدر تصدير أكبر.