بث 4 موجزات فى وقت واحد.. ميزة جديدة من يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وتحمل ميزة يوتيوب الجديدة اسم "Mosaic Mode"، والتى تسمح لمستخدميها ببث 4 موجزات مباشرة فى آن واحد. وأشارت تقارير إلى أن تلك الميزة تمكن مستخدمى الهواتف من مشاهدة 4 تدفقات فى وقت واحد، حيث تتوفر تلك الميزة خلال الأشهر المقبلة. وناقشت جوجل ميزة "Mosaic Mode" أثناء حدث عُقد خلال الشهر الماضى لشركاء التصنيع.

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