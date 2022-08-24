لفتة إنسانية رائعة.. ممرض يساعد طفلة على النوم بمستشفى 57357 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وثق مقطع فيديو سجله عاملون داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 لقطة إنسانية رائعة تحمل الكثير من المعانى، حيث قيام أحد الممرضين بالمستشفى بجلوس بجانب طفلة مصابة بالمرض ليساعدها على الخلود للنوم.





وأظهر المقطع الذى حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى الممرض وهو يجلس بجوار طفلة مصابة بالسرطان ويساعدها حتى يتسنى لها النوم، بحسب "العربية".

فيما تبين من إحدى التغريدات على تويتر أن الممرض يدعى عمر محمد، وقد اعتاد أن يظل بجانب الاطفال فى غرفة العناية المركزة حتى يخلدوا إلى النوم.

وتوفر مستشفى سرطان الأطفال 57357 لكل مريض ممرضًا أو ممرضة لرعايته والاهتمام به صحيًا ومعنويًا أيضًا، كبديل لأمهاتهن بعد منع تواجدهن كمرافقات بالمستشفى، بهدف تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى منذ بداية جائحة كورونا.