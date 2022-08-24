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حبس الزاور بالأقفاص.. حديقة حيوانات بالصين تستبدل الأدوار

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إيرينى بهجت 2022-08-24 14:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وحرصت حديقة حيوان فى الصين على استبدال الأدوار من خلال حبس البشر داخل الأقفاص وجعل الحيوانات بالخارج لمشاهدتهم.

وسمحت حديقة الحيوان فى مدينة توشونجكينج بالصين، بتجول الحيوانات بحرية وحبس الزوار فى القفص.

حديقة الحيوانات

 

وتبدأ الحيوانات فى مطاردة الزوار بالأقفاص منها النمور والأسود والدببة، ويتم ربط قطع اللحم بمقابض الأقفاص حتى تنجذب الحيوانات بالقرب من الزوار، وأحيانا تتسلق أعلاه.

ويدفع الزوار مقابلا لأجل الاستمتاع بالتجربة الجديدة "Lehe Ledu Wildlife Zoo".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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