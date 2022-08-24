حبس الزاور بالأقفاص.. حديقة حيوانات بالصين تستبدل الأدوار

جدة - نرمين السيد - وحرصت حديقة حيوان فى الصين على استبدال الأدوار من خلال حبس البشر داخل الأقفاص وجعل الحيوانات بالخارج لمشاهدتهم. وسمحت حديقة الحيوان فى مدينة توشونجكينج بالصين، بتجول الحيوانات بحرية وحبس الزوار فى القفص. وتبدأ الحيوانات فى مطاردة الزوار بالأقفاص منها النمور والأسود والدببة، ويتم ربط قطع اللحم بمقابض الأقفاص حتى تنجذب الحيوانات بالقرب من الزوار، وأحيانا تتسلق أعلاه. ويدفع الزوار مقابلا لأجل الاستمتاع بالتجربة الجديدة "Lehe Ledu Wildlife Zoo".

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