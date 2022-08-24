الصين تغزو الفضاء بـ «بكين -3 بى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، إطلاق القمر الاصطناعى "بكين -3 بى"، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، حيث سرعان ما دخل إلى المدار المخطط له.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينجوا) اليوم، أن القمر الاصطناعى سيستخدم بشكل رئيس فى توفير خدمات الاستشعار عن البعد فى مجالات إدارة موارد الأراضى ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.

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