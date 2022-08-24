بسبب متلازمة «ديوجين».. أسرة تجمع النفايات من الشارع للاحتفاظ بها فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ومن المعروف عن متلازمة "ديوجين" أنها تجعل الأفراد يهملون نظافتهم الشخصية، ومراكمة الأشياء ورفض التخلى عنها، لذا يمرون بظروف معيشية غير صحية.
ويندفع المصابون بالمتلازمة للاحتفاظ بالأوراق والعب الكرتونية والأدوات الكهربائية سواء كانت سليمة أو معطلة، وغيره من قطع الأثاث والملابس وأيضا النفايات.
وشهدت مدينة كليشى أسرة مكونة من رجل يدعى "بيار" ووالدته، حالة من تكدس النفايات لمعانتها من تلك المتلازمة.
وتمكنت بلدية كليشى من نقل القمامة الموجودة بمنزل بيار ووالدته التى تبلغ حوالى 800 متر مكعب أى تحتاج لـ 8 مقطورات لنقلها، وفقا لـ "مونت كارلو".
واستغرقت البلدية حوالى أسبوع كامل لنقل القمامة وإفراغ المنزل منها، كما أعرب السكان عن راحتهم بعد تدخل السلطات المعنية لمحاولتهم الكثيرة لإبلاغ السلطات الصحية.
وقال أحد السكان: "كنا نراهم كل ما وجدوه فى الشارع لتكديسه لديهم"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".
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