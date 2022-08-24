أرخص هواتفها.. سامسونج تطرح «Galaxy A04s»

جدة - نرمين السيد - هاتف سامسونج الجديد
يتمتع تصميم هاتف "Galaxy A04s" بشكله الأنيق بالإضافة إلى تميزه بعدد من المواصفات التى تجعله ينافس غيره من الهواتف.
ويأتى هاتف "Galaxy A04s" بشاشة متميزة من نوع "PLS TFT LCD" وبقياس 6.5 بوصة، كما تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل.
مواصفات Galaxy A04s
يزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بها مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميراتين بدقة 2 ميجابيكسل، وغيرها أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت رام، مع 32 جيجابايت من سعة التخزين، بالإضافة إلى بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 15 وات.
سعر Galaxy A04s
يُطرح الهاتف بألوان عدة، منها: الأسود والأخضر الداكن والأبيض وبسعر يبلغ 169 يورو أى حوالى 3 آلاف و230 جنيه مصرى.
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