أحمد يونس فى «صباحك ومطرحك»: عالم الروقان والانشكاح

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جدة - نرمين السيد - ونشر يونس تغريدة جديدة عبر صفحته الشخصية على "تويتر" قبل بداية الحلقة، ليشوق متابعيه للاستمتاع بمختلف فقرات "صباحك ومطرحك".
وخاطب أحمد يونس متابعيه، وقال: "الساعة 7 صباحا ميعادنا للانطلاق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والموسيقى بدون توقف"، مستعينا بـ هاشتاج "صباحنا أحلى مع يونس".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج الذى طرحه يونس "صباحنا أحلى مع يونس"، وغردون عبر حساباتهم الشخصية فى "تويتر"، وقالوا: "استمتع بصباحك مع أحمد يونس"، "يا اخيتاراتك الرايقة العظيمة يا يونس"، "ببدأ يومى كله بـ سعادة بس لما أسمعه".
قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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