لقطة مرعبة لتمساح ضخم يهجم على أحد الأشخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تمت مشاركة المقطع القصير بواسطة مدينة ملاهى ومحمية للحياة البرية فى الولايات المتحدة، فى 18 أغسطس الجارى، وقد حصد بالفعل ما يقرب من 1.3 مليون مشاهدة وأكثر من 7500 إعجاب.

ووفقًا لمنشور وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر فى المقطع القصير، التمساح المسمى "Chainsaw"، حيث تم تسجيل الفيديو للزاحف الضخم وهو يركض بسرعة حول محيطه فى جاتورلاند أورلاندو.

فى المقطع، شوهد رجل موجود أيضًا فى الحظيرة المحاطة بسور شبكى وهو يهرب من التمساح.

كتب أحد المستخدمين فى قسم التعليقات: "بصفتى أحد سكان فلوريدا، قد يكون هذا أكثر شيء مرعب رأيته فى حياتي". وأضاف آخر: "واو ... لم أر قط تمساحًا فى الواقع تقريبًا يركض كالفرس .. مذهل!".

وقال ثالث، "لا أستطيع التوقف عن مشاهدة هذا! لا يصدق ومخيف فى نفس الوقت!"، وعلق الرابع: "الأشياء التى تصنع منها الكوابيس!".

ووفقًا لمجلة نيوزويك، تنمو التماسيح الكوبية عادةً بطول يصل إلى 10 أقدام، وعلى الرغم من أن أرجلها قصيرة، يمكن لهذه الأنواع الجرى بسرعات تتراوح بين 15 إلى 22 ميلاً فى الساعة، كما يمكنهم تغطية ما يصل إلى 100 قدم عند الركض، ولكن نظرًا لأنهم يتعبون بسهولة لا يصطادون بهذه الطريقة.