رسميا.. سونى تعلن عن طرح نظارة الواقع الافتراضى PS VR2 فى هذا التوقيت

جدة - نرمين السيد - وكانت سونى قد عرضت الأجهزة الجديدة لأول مرة والتى تشمل نظارة محدثة ووحدات تحكم مجددة، فى فبراير الماضى، وتم تصميم PS VR2 للتتناسب بشكل أفضل مع تصميم جهاز PS5.

وسيعمل الإعداد الجديد 4000 2040 عند 120/90 هرتز بينما ستمنع ميزة الأمان "وضع الرؤية" اللاعبين الضالين من التجول بعيدًا للغاية فى مجال افتراضى، على غرار ما تقدمه شركة Meta مع Quest Guardian.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سعر النظارة قبل طرحه.