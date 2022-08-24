إنستجرام يعمل على ميزة جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قال بعض التسريبات، إن بين الميزات الجديدة لـ تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير لمشاركة وتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" هناك ما يسمى "Candid Challenges" أو "التحديات الصريحة".





وذكرت التسريبات أن الميزة يبدو أنها قيد التطوير وقد تصل إلى التطبيق فى وقت لاحق من هذا العام.

لم يتم إصدار ميزة Candid Challenges حاليًا، وقد رصدها المطور "Alessandro Paluzzi"، المعروف بالهندسة العكسية لرمز التطبيق واكتشاف الميزات القادمة قبل الإطلاق.

وفقًا للتقارير، أكد متحدث باسم "إنستجرام" أيضًا أن الميزة هى "نموذج أولى داخلى" ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ما هى "Candid Challenges"؟

تتخذ ميزة التحديات الصريحة "Candid Challenges" نهجًا مختلفًا (ولكن ليس جديدًا تمامًا) لمشاركة حياتك اليومية على وسائل التواصل الاجتماعى.

وبدلاً من الانتقاء لأفضل الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها على منصات مثل "إنستجرام" أو "تويتر"، سترسل الميزة إشعارًا للمستخدمين خلال وقت عشوائى من اليوم حيث يجب على المستخدمين مشاركة صورة من الكاميرا الأمامية والخلفية فى نفس الوقت الوقت، لإبراز جانب التحدى للميزة، وبعد ذلك ستتم مشاركة هذه الصور فى قصص المستخدمين.

انستجرام

وأشارت العديد من التقارير إلى تشابه الميزة التى لم يتم إصدارها مع تطبيق الصور الشخصية "2019 BeReal"، الذى اتخذ نهجًا مشابهًا لمشاركة الصور.

ليس من الواضح حاليًا متى وما إذا كان "إنستجرام" سيطلق الميزة، ومع ذلك، إذا قررت الشركة الأم "ميتا" أن "BeReal" هو منافس لـ "إنستجرام"، فيمكننا أن نرى التنفيذ يتم طرحه لاحقًا.

بطريقة مماثلة، جلب "إنستجرام" ميزة القصص لمنافسة "سنابشات" و"ريلز" لمنافسة "تيك توك" فى السنوات القليلة الماضية.

يشار إلى أن تطبيق "BeReal" يعرض حاليًا أكثر من مليون تنزيل على "أندرويد"، كما أنه يحتل المرتبة الأولى فى متجر تطبيقات "آبل" بين التطبيقات المجانية.