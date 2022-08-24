سبتمبر المقبل.. السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى "سدايا"، اليوم الثلاثاء، تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعى فى نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعى لخير البشرية"، بمركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل تحت رعاية ولى العهد السعودى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.





وقال رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدى إن تقنيات الذكاء الاصطناعى بدأت استخداماته تتغلغل فى الحياة اليومية وستحدث أثرًا كبيرًا فى جميع جوانب الحياة، لذلك وضعت السعودية تصورات هذا المجال التقنى الحديث ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، مشيرا إلى أن المملكة ستسعى من خلال هذه القمة العالمية إلى أن تصبح ملتقى رئيسًا فى العالم بمجال الذكاء الاصطناعى بعد النجاح الذى حققته أعمال القمة الأولى التى عقدت عام 2020، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس". وأضاف الغامدى أن القمة ستبحث كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعى من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته من خلال ما سيقدمه المشاركون من الخبراء والمختصين من كبار المسؤولين فى الجهات الحكومية وكبرى شركات التقنية فى العالم من عروض مختلفة تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات فى هذا المجال، وتبادل الخبرات معهم واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعى خلال المرحلة المقبلة.

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