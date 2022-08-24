أصغر شاب يطير حول العالم يحقق رقما قياسيا

جدة - نرمين السيد - وهبط ماك روثرفورد الذى يبلغ من العمر 17 عامًا، اليوم الثلاثاء، فى مدرج بوزيت بالقرب من مدينة شارلروا، حيث نعلم الطيران، ومن المقرر أن يصل إلى بلغاريا غدًا.

ويسعى روثرفورد لتحطيم الرقم القياسى للبريطانى ترافيس لودلو، الذى كان يبلغ من العمر 18 عامًا عندما سجل الرقم القياسى عام 2021.

ويحلق روثرفورد عهلى متن طائرة "شارك"، وهى واحدة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن فى العالم، التى تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر فى الساعة، والتى تم تجهيزها خصيصًا لهذه المرحلة الطويلة، هى عادة ما تكون ذات مقعدين، لكنها عدلت ليتم تركيب خزان وقود إضافى بجانب الطيار الشاب، بحسب "سكاى نيوز عربية".

والطائرة هى نفس نوع الطائرة التى استخدمتها شقيقة زار روثرفورد، البالغة من العمر 19 عامًا، عندما سجلت الرقم القياسى العالمى فى 20 يناير كأصغر امراة تطير بمفردها حول العالم .

وبدأت رحلة ماك فى 23 مارس، حلق خلالها عبر 52 دولة فى 5 قارات وعبور الطريق خط الاستواء مرتين لتلبية شروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشار روثرفورد إلى أنه كان يفترض أن يستغرق الأمر ما بين شهرين إلى 3 أشهر وقد مرت 5 أشهر الآن، تسببت الإجراءات الإدارية فى بعض الدول فى حدوث تأخير بسبب مشكلات الوثائق والتأشيرات والتصاريح وأشياء من هذا القبيل، وفقًا لصحيفة "الأسوشيتدبرس".