احتجاج من موظفى آبل على خطة الرجوع لمكاتب العمل

جدة - نرمين السيد - وأشارت مجموعة الدفاع عن الموظفين "Apple Together" إلى أنها بحاجة إلى مزيد من المرونة للعودة لمكاتب العمل، وإن الشركة تخاطر بقمع التنوع ورفاهية الموظفين من خلال تقييد قدرتهم على العمل عن بعد، وفقًا لصحيفة "فايناشال تايمز".
وتعمل "Apple Together" لوضع شروطها قبل الموعد النهائى الذى أصبح يلوح فى الأفق للعودة بشكل دائم إلى العمل فى مكاتب الشركة.
وتأتى هذه العريضة ردًا على مذكرة لجميع الموظفين من الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيك كوك، الذى لفت الأسبوع الماضى إلى أنه سيتعين على الموظفين الحضور إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل فى الأسبوع اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
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