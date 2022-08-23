رسالة مجهولة تحل لغز جريمة قتل عمرها 34 عاما بأمريكا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن آنا كين قد قتلت فى أكتوبر عام 1988 عندما كان عمرها 26 عامًا فى ظروف غامضة، حيث وجدت جثتها بجانب طريق فى ولاية بنسلفانيا، بحسب شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وعندما شرعت السلطات الأمريكية فى التحقيق، جمعت عينات من الحمض النووى "دى إن آيه" من ملابس السيدة المقتولة، ولاحظ المحققون وجود بقايا من هذا الحمض تعود إلى رجل، لكن لم يعثروا على نتائج تتطابق مع أى شخص.

ونشرت صحيفة "the Reading Eagle" المحلية فى أمريكا قصة على صفحتها الرئيسية عن جريمة القتل، طالبة المساعدة فى الحصول على معلومات لحل لغز القضية، عام 1990.

ولم يمض وقت طويل حتى تلقت الجريدة رسالة من شخص مجهول عرف نفسه بـ "شخص مهتم"، وتضمنت الرسالة الكثير من التفاصيل عن الجريمة، وهذا ما جعا المحققين إلى الاعتقاد أن كاتب الرسالة هو القاتل.

لكن السلطات كان تفتقر إلى الوسيلة التى تساعدها فى الوصول إليه.

واستطاعت التكنولوجيا المطورة فى مجال رصد الحمض النووى من إحداث اختراق فى القضية بعد مرور 34 عامًا، إذ حدد اختبار علم الأنساب الجينى هوية القاتل، من خلال فحص عينات الحمض النووى التى عثرت وقت الجريمة.

وأشارت النتائج إلى أن القاتل هو سكوت غريم، الذى توفى نتيجة أسباب طبيعية عام 2018 بعمر 58 عامًا، ويعتقد أنه كان يبلغ من العمر 26 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أنها قارنت العينات الموجودة فى الرسالة مع عينات أخرى من ملف سكوت لتظهر النتائج متطابقة.