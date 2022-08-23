الفضاء الروسية: 1000 تهديد للمحطة الدولية خلال أربعة أعوام

جدة - نرمين السيد - وذكرت "روس كوسموس" الفضائية، فى تقرير على هامش منتدى (الجيش – 2022)، أن المحطة شهدت 29600 اقتراب خطير من أجهزة فضائية محلقة فى مدار الأرض.
وأشارت إلى أن الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لشركة إيلون ماسك شكلت 45% من إجمالى الاقترابات الخطيرة، كما سجلت المنظومة الأوتوماتيكية الخاصة بالإنذار عن الأوضاع الخطرة فى مدار الأرض 30 حالة لتحطم الأجهزة والأجرام الفضائية فى المدار.
يذكر أن منتدى "الجيش – 2022" العسكرى التقنى كان قد كشف فى وقت سابق عن مواد تؤكد أن تحقيق مشروع "درب التبانة" الخاص بمراقبة الفضاء ينتهي بحلول عام 2035، ويفترض أن يسمح المشروع بتتبع أخطار الاصطدامات فى مدار الأرض والإنذار عن اقتراب الكويكب والمذنبات الخطيرة، فضلا عن تسجيل تغيرات فى الطقس الفضائى.
يشار إلى أن فكرة مشروع "درب التبانة"، بصفته منظومة أوتوماتيكية للإنذار عن الأوضاع الخطرة فى مدار الأرض، تم إقرارها مطلع العام الجارى، وستتضمن المنظومة 65 تلسكوبا أرضيا، فضلا عن أقمار صناعية خاصة بالمنظومة وتلسكوبات ومختبرات فضائية.
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