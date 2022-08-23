كيف تتجاوز حزنك على نتيجتك فى الثانوية العامة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدكتورة إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن هناك عدد من الطلبة تسببت نتيجة الثانوية العامة فى إحباطهم.

ووجهت إيناس على نصيحة للأفراد بعد نتيجة الثانوية العامة، وهى الرضا، وقالت: "نرضى باللى ربنا كتبه.. انتوا عملتوا اللى عليكوا متزعلوش".

وحذرت من الشعور بالإحباط وقالت: "لو بقيتوا محبطين هتاخدوا طاقة الإحباط وهتدخل معاكوا الجامعة".

كما نصحت الأهل بضرورة مساندة أبنائهم وتقديم الشكر لهم على جهودهم التى بذلوها طوال العام.

وأضافت أنه عند اختيار الطلبة للكلية، يجب اختيار المجال المحبب، وقالت: "كتير دخلوا كليات القمة .. بس فيه كليات تانية أحلى ممكن تلاقوا فيها الشغف بتاعكوا".

واختتمنت كلامها بنصيحة للطلبة، وقالت: "اللى جاب درجات حلوة اختاروا الكليات اللى انتوا عايزينها.. لكن اللى مجبوش درجات عالية اقفوا مع نفسكوا واعرفوا ايه اللى ممكن يعوضكم".

وتابعت بضرورة الحصول على المزيد من "الكورسات" لتنمية المهارات والمواهب حتى تحقيق الحلم.