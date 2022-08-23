عند اختيار الأبناء لكلياتهم.. نصائح مهمة للآباء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويُجبر بعض الآباء أبنائهم بالالتحاق بالكليات القمة، اعتقادا بأن مستقبلها مبهر عند التخرج. وقالت: "كان فيه زمان كليات قمة ولكن دلوقتى بقيت كل الكليات حلوة"، مشيرة إلى ضرورة التفكير فى مجال العمل المطلوب خلال الفترة الحالية التى منها الأعمال الفنية والتكنولوجيا. وتابعت: "ابتدوا بصوا للمستقبل اللى جاى بلاش ابنى لازم يدخل كلية قمة.. خليهم يدخلوا الكلية اللى عايزينها ويتحملوا مسؤولية اختيارهم".

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