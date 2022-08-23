لضمان إشارة قوية.. أماكن ممنوعة ومسموح بها لوضع جهاز الراوتر

جدة - نرمين السيد - جهاز راوتر

وأوضح الخبراء أن كل جهاز راوتر يحتوى على عدد من الفتحات التى يصدر منها الإشارة.

وأشار الخبراء أن تلك الإشارة تكون على شكل سلسلة من الموجات الكهرومغناطيسية، والتى تتوزع فى جميع الجهات، ولكن عند وجود عوائق لن تتم تلك العملية بطريقة مثالية.

أماكن جهاز راوتر

وتتيح تلك الفتحات توزيع الإشارات للوصول إلى أنحاء المنزل، لذا يجب مراعاة الأماكن التى يجب وضع الراوتر بها، وفقا لما جاء فى مجلة "Laptop Mag".

ونصح الخبراء بضرورة وضع جهاز الراوتر فى مكان خال من العوائق حتى نضمن أن تكون شبكة الواى فاى المنزلية بها إشارة قوية لوصولها فى مكان بالمنزل.

ومن الأماكن التى يجب وضع الراوتر بها:

-وضع الراوتر فى موقع مركزى حتى تنطلق الإشارات لجميع الاتجاهات ولمختلف أنحاء المنزل.

-وضع الراوتر فى مكان مرتفع لتجنب تصادمه بقطع الأثاث الكبيرة التى تحجب مجاله.

-عدم وضع الجهاز بجانب الحواجز المعدنية أو الحجرية أو الماء والبلاط، لتسببه فى ضعف إشارات الواى فاى، ويعتبر أفضل مكان هو غرفة المعيشة أو المكتب.

أماكن ممنوعة

ولكن نتجنب وضعه فى عدد من الأماكن لضمان الحصول على إشارة قوية، حتى تُبث لجميع أنحاء المكان.

ولا يفضل وضع الراوتر على الأرض بل يجب إبعادة بمسافى 5-7 أقدام على الأقل ولكن ليس مباشرة على الأرض.

كما لا يجب وضعه بجانب النوافذ أو على حواض الأسماك حيث لا تمر الإشارات اللاسلكية بشكل جيد عبر الماء.

وحذر الخبراء من وضعه بجانب الميكروويف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وذلك لاقتراب الإشعاع المنبعث من الميكروويف للطول الموجى لإشارات الواى فاى.