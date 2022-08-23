الذعر يجتاح أمريكا.. ظهور فيروس قاتل للكلاب

جدة - نرمين السيد - وأشار مسؤولو مراقبة الحيوانات، لصحيفة "يو إس إيه توداى"، إلى أن ذلك الفيروس غامض وغير معروف، ولكنه يتسبب فى تعرض الكلاب لمشاكل معوية حادة.

وأضافوا أن ذلك الفيروس أدى إلى نفوق حوالى 30 كلبا بالجزء الشمالى من الولاية، كما يعتقد المسؤولون أن ذلك الفيروس يعد قاتلا للكلاب فى أعمار صغيرة خلال 3 أو 5 أيام.

ويظهر ذلك الفيروس على الكلاب فى صورة بعض الأعراض منها الإسهال الدموى والقئ والخمول، وفقا لما جاء فى "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقال مدير مراقبة الحيوانات فى مقاطعة كلير رودى هيكس: "الولاية فى حالة ذعر الوقت الحالى، ولا يوجد علاج.. ولا يوجد لقاح لأنهم لم يتعرفوا عليه بعد"، كما أضاف أن تلك الأعراض تتشابه مع مرض "بارفو" الذى ينتقل من كلب إلى آخر.

ونصح هيكس أصحاب الحيوانات الأليفة ببقائهم فى المنزل حتى ظهور أى معلومات جديدة.